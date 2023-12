Tornano anche in Umbria i cuori di cioccolato Telethon

Torna la maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai: dal 9 al 17 dicembre sarà una settimana all'insegna della solidarietà, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e torneranno anche in Umbria, come in oltre 3.000 piazze in tutta Italia, i cuori di cioccolato, distribuiti il 10, 16 e 17 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, di Avis Volontari italiani sangue, dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, dell'Unione nazionale delle Pro loco d'Italia, di Azione Cattolica, e presso le edicole di Sinagi aderenti.

"Facciamoli diventare grandi insieme" è l'invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca.

Chi vorrà supportare la ricerca Telethon riceverà il Cuore di cioccolato, un prodotto firmato Caffarel, come ringraziamento per una donazione di 15 euro. È possibile trovare i cuori di cioccolato anche on-line (shop.telethon.it).

Novità di quest'anno sarà "Casa Telethon", una tensostruttura nell'area esterna agli studi Rai dove le famiglie dei pazienti, i ricercatori, i volontari, le aziende e i partner che sostengono la raccolta fondi potranno conoscersi e dialogare.

Nasce inoltre la maratona digitale Telethon.

Fino al 31 dicembre 2023 sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari. È possibile donare 5 o 10 euro chiamando da telefono fisso, e donare con carta di credito su www.telethon.it oppure telefonando da rete fissa al numero verde 800 11 33 77 (0039 02.34989500 dall'estero). Sarà possibile fare una donazione on-line anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni televisive. Si può sostenere Fondazione Telethon tutto l'anno attraverso il sito web con una donazione (www.telethon.it/sostienici/dona-ora/) o scegliendo un prodotto solidale (shop.telethon.it/).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA