Protesta dei lavoratori del terziario a Perugia

Gridando per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale, atteso da quatto anni, alcuni lavoratori del terziario hanno bloccato per alcuni minuti la trafficata via Settevalli di Perugia.

L'azione è scattata alla fine di un presidio che era stato organizzato di fronte alla vicina sede della Confcommercio.

Le categorie Filmcas Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil sono scesi in piazza per denunciare quelli che sono stati definiti "stipendi da fame e condizioni lavorative indecenti".

Una mobilitazione regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti occupati nel commercio, Gdo, turismo, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie di viaggio e aziende termali che porterà poi, come ricordato, allo sciopero nazionale del prossimo 22 dicembre.



