Premio per la Camera di commercio dell'Umbria

Nell'ambito di JA Day 2023, l'evento annuale che riunisce le aziende partner e le istituzioni che condividono e sostengono la mission di Junior Achievement in Italia, da oltre vent'anni promotrice di una didattica innovativa nell'ambito dell'educazione economico-imprenditoriale, dell'orientamento e dello sviluppo delle competenze trasversali, la Camera di commercio dell'Umbria ha ricevuto lo Shared Value Award per aver aiutato l'associazione a crescere e creare sempre più impatto nel territorio. A ritirare il premio, a Milano sul palco di JA Day 2023, è stata Claudia Committeri, responsabile del settore orientamento al lavoro dell'ente camerale umbro.

La collaborazione tra Camera di commercio dell'Umbria e Junior Achievement Italia riguarda la realizzazione dei progetti finalizzati all'orientamento all'imprenditorialità, "Impresa in Azione", "Idee in Azione" e "Idee in Azione Premium".

Le iniziative "Impresa in Azione", "Idee in Azione" e "Idee in Azione Premium" solo nell'ultimo anno scolastico in Umbria hanno visto la partecipazione di 661 studenti di 34 classi di 12 istituti scolastici.

Gli studenti umbri hanno poi partecipato alla Fiera regione Impresa in Azione, competizione fra i team della regione Umbria che hanno completato il percorso di Impresa in Azione per la definizione del candidato regionale alle competizioni finali. E hanno partecipato anche al DemoDay pubblico Idee in Azione, finale di presentazione delle idee di progetto realizzate dai team di studenti.

"La Camera di commercio - ha commentato il presidente Giorgio Mencaroni - ha accolto la notizia del riconoscimento con orgoglio e gratitudine per l'attenzione che, da sempre, JA Italia mostra circa l'impegno dell'ente camerale sul territorio e, soprattutto per il rapporto di collaborazione che siamo riusciti ad instaurare da tempo con questa importante organizzazione. Per la Camera è molto importante questa partnership perché ci consente di mettere in campo progetti da cui scaturiscono un miglioramento professionale e umano, oltre ai piccoli-grandi mattoni che costruiamo per le nostre scuole perché diventino occasioni di crescita per i nostri ragazzi".





