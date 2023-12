Pastorelli, il nodino di Perugia un intervento fondamentale

"Il nodino rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la città di Perugia e per l'intera regione, c'è piena condivisione del percorso tracciato dalla presidente Tesei e dall'assessore Melasecche, auspichiamo la destinazione dei finanziamenti governativi necessari a sbloccare l'opera in tempi brevi": ad affermarlo è il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli commentando "un incontro che si è svolto a Palazzo Donini e che ha visto la partecipazione della presidente Tesei, dell'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche e dei rappresentanti del comitato pro nodino 'Chi salverà Ponte San Giovanni?'".

"Il tempo dei 'no' che hanno bloccato opere e rallentato lo sviluppo della nostra regione e dell'intero Paese - prosegue Pastorelli - è finito. Basta con gli stop, basta con i freni posti da pseudo ambientalisti o da chi sta speculando politicamente sulla vicenda. Con Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture, il governo ha avviato una nuova fase, sbloccato cantieri e posto alla base del lavoro l'idea del fare e del ragionare su cose concrete".

"La stragrande maggioranza dei cittadini - osserva Pastorelli - appoggia le nostre intenzioni e così anche gli imprenditori e le realtà economiche locali che intravedono in questo intervento nuove possibilità di crescita e sviluppo. Il nodino risulta fondamentale anche per risolvere tutte le questioni inerenti al traffico, all'inquinamento ambientale e acustico e al pericolo di incidenti".

"In gioco c'è anche la salute dei cittadini - afferma il capogruppo leghista - e questo è un altro aspetto da considerare. Il progetto esecutivo del nodino è definito e siamo in attesa dei finanziamenti del ministero, per procedere step dopo step all'assegnazione dei lavori e alla partenza del cantiere non appena sarà possibile. Il percorso - conclude - è tracciato e da quello non ci spostiamo. Se ne facciano una ragione coloro i quali vogliono bloccare l'opera".



