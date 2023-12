Pallavolo: Mondiale Club; Perugia parte bene, 3-0 all'Itambé

Esordio molto positivo per la Sir Sicoma Perugia nel Mondiale per club di pallavolo a Bangalore, in India. La squadra umbra si è imposta sui brasiliani dell'Itambé Minas per 3-0 (25-18, 26-24, 25-22) in una partita del gruppo A di cui fanno parte anche gli indiani dell'Ahmedabad Defenders. Migliori realizzatori per Perugia sono stati il polacco Semeniuk, con 16 punti, e il brasiliano Flavio con 15.

Domani Perugia tornerà in campo per vedersela con i Defenders.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA