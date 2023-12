Mario Grecchi tra gli eroi ricordati nel CalendEsercito 2024

La Medaglia d'oro al valor militare Mario Grecchi, figura strettamente legata alla storia di Perugia, è tra gli eroi ricordati nel CalendEsercito 2024.

Presentato nella sede del Comando militare Esercito "Umbria" dal comandante, colonnello Stefano Silvestrini, il calendario ricorda fatti della Seconda guerra mondiale sia prima sia dopo l'8 settembre 1943.

A Grecchi, figlio di un colonnello dell'esercito e allievo della scuola militare di Teulè, è dedicato uno spazio nella pagina centrale dell'opera. Durante la presentazione, cui ha partecipato in collegamento il nipote Simone Urbani Grecchi, sono stati ricordati vari momenti della storia del partigiano.

Tornato a Perugia, città di origine della madre Maria Binucci, dopo l'armistizio si arruolò nelle brigate partigiane e comandò la brigata Leoni, operativa nelle colline di Deruta. Fu catturato dai tedeschi dopo una serie di scontri nel marzo 1944 e fucilato pochi giorni dopo a Perugia, il 17 marzo, al poligono di tiro al grido "Viva l'Italia". Di un "grande onore" ha parlato il nipote di Grecchi sottolineando l'importanza del mantenimento della memoria e "del ricordo di mio zio Mario e di tanti altri eroi - ha detto - che hanno sacrificato la propria vita". Proprio sul gesto di sacrificio si è soffermato il colonnello Silvestrini, sottolineando che "andrebbe portato quanto più possibile a conoscenza dei giovani".

In occasione della presentazione è stato ricordato che il CalendEsercito contribuirà a sostenere l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell'Esercito, alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite.



