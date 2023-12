Marchetti, onore per l'Umbria ospitare G7 inclusione

"Sarà un onore per l'Umbria ospitare il primo G7 al mondo su inclusione e disabilità dal 14 al 16 ottobre 2024 e ci tengo a ringraziare il nostro ministro Alessandra Locatelli per avere scelto proprio la nostra terra": a dirlo è il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti. Secondo il quale la decisione "testimonia come il lavoro della presidente Donatella Tesei, dell'assessore alla Sanità Luca Coletto e anche della presidente dell'Osservatorio regionale Paola Fioroni, ha portato l'Umbria ad essere in prima linea per quanto riguarda la disabilità".

"Le politiche promosse dalla Lega - ha affermato Marchetti in una nota -hanno rimesso al centro le persone e hanno consentito di dimostrare che la disabilità può diventare anche una risorsa in tutti i settori, anche nel lavoro. La Giunta Tesei ha predisposto misure e interventi, a cominciare da un netto aumento delle risorse, per andare incontro alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Siamo lavorando anche con le società partecipate per capire come poter garantire delle occasioni di impiego alle persone con disabilità - prosegue - e stiamo valutando anche progetti di vita indipendente. L'Umbria è un esempio a livello nazionale e sono orgoglioso del lavoro che come Lega stiamo portando avanti all'insegna dell'inclusione e anche dell'innovazione - conclude Marchetti - l'appuntamento dell'ottobre prossimo sarà una preziosa occasione di confronto a livello mondiale che consentirà di fare altri decisivi passi in avanti per le persone con disabilità a vantaggio di tutta la nostra comunità".



