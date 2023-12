Scuole chiuse per precauzione nell'orvietano dopo il terremoto

Scuole precauzionalmente chiuse giovedì in alcuni comuni dell'orvietano in seguito alle scosse di terremoto avvertite nella serata del 6 dicembre. Il provvedimento riguarda al momento Orvieto, Allerona e Castel Viscardo.

La decisione è stata presa dai Comuni al fine di consentire la verifica strutturale degli edifici pubblici e delle scuole.

Verifiche sono state avviate anche per il duomo di Orvieto secondo quanto spiega all'ANSA presidente dell'Opera, Andrea Taddei.

Subito attivata anche la protezione civile della Regione Umbria con i tecnici che stanno controllando la situazione sul territorio in accordo con i Comuni. "Non ci risultano danni anche se con il buio è difficile avere un quadro della situazione" ha detto all'ANSA l'assessore Enrico Melasecche che sta seguendo la situazione.

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa più forte ha avuto magnitudo 3.6 ed è stata registrata alle 21.06 a quattro chilometri da Allerona. Un altro sisma di magnitudo 2.2 c'è stato cinque minuti prima nei pressi di Castel Viscardo.



