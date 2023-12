Nevi, grande orgoglio per il G7 della disabilità in Umbria

"Il G7 - Inclusione e disabilità in Umbria è motivo di grande orgoglio per la terra da cui provengo e per questo voglio esprimere la massima gratitudine al ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, sempre particolarmente attenta a un tema che tocca migliaia di famiglie": così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice presidente vicario dei deputati azzurri.

"Sarà un evento di livello internazionale - aggiunge - e, senza alcun campanilismo, sono certo che il cuore verde d'Italia è la regione che meglio di altre può fare da cornice a un evento che si annuncia già di portata storica per come è stato concepito. E sono altrettanto sicuro che dalla tre giorni di ottobre 2024 usciranno idee e linee guida che potranno aprire un nuovo e positivo scenario all'intero mondo della disabilità. Fin da ora assicuro il massimo sostegno all'iniziativa voluta dal ministro Locatelli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA