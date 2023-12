Modena, grande soddisfazione per il G7 disabilità

"Esprimo grande soddisfazione per il G7 Inclusione e disabilità che si terrà per la prima volta in Italia e precisamente in Umbria dal 14 al 16 ottobre, come annunciato dal Ministro per le disabilità": a dirlo è Fiammetta Modena, responsabile nazionale Dipartimento Disabilita' e Sociale Forza Italia. "Una importante occasione per i ministri del G7 - aggiunge -, per il nostro Governo e per le istituzioni: insieme perché chiunque abbia la piena partecipazione alla vita quotidiana e l'esercizio effettivo dei diritti, abbattendo le barriere fisiche e culturali".

"Il confronto tra Paesi sulla inclusione sociale è fondamentale - sottolinea Modena - per sostenere i diritti umani e investire in un futuro comune: il diritto ad essere felici è di tutti. L'Umbria, terra di San Francesco, sarà il luogo per questo straordinario evento e il cuore degli umbri lo saprà accogliere con slancio e generosità".



