M5s Umbria aderisce alla Marcia della pace

Il Movimento 5 Stelle Umbria aderisce alla marcia della pace di Assisi "per rompere il silenzio, dire basta alle stragi e schierarsi a fianco della fraternità".

"Non vogliamo essere complici della profonda ferita per l'umanità intera a cui assistiamo ormai da due mesi" si spiega in una nota diffusa dal capogruppo regionale Thomas De Luca.

"Decine di migliaia di vite perdute, di cui la maggior parte bambini - aggiunge -, rappresentano l'aspetto più sanguinoso di un dramma che coinvolge un milione e mezzo di persone costrette all'esodo.

Ci mettiamo in marcia, nel nome della pace e della fraternità, e ci associamo all'appello lanciato dagli organizzatori: fermare le stragi, soccorrere subito i feriti, proteggere i civili, far arrivare tutti gli aiuti umanitari, ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi e i prigionieri". "Saremo in marcia - ribadisce il M5s - con lo stesso spirito con cui abbiamo presentato esattamente un anno fa la mozione 'Umbria strumento di pace' approvata dall'intero consiglio regionale che impegna la presidente e la giunta regionale a promuovere presso le più alte sedi istituzionali nazionali ed europee la città di Assisi come sede di una conferenza di pace per il conflitto russo-ucraino, a perseguire un rinnovato percorso di pace e distensione che potesse aprire una nuova e proficua stagione di politica internazionale, a sollecitare il governo nazionale a perseguire l'obiettivo di una nuova era di pace attraverso un progressivo approccio al disarmo".



