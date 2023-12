In Umbria omaggio al pittore Benvenuto Crispoldi

Con un ricco programma di mostre, visite, presentazione di volumi e giornate di studio, Spello insieme a Bastia Umbra, Foligno e Magione celebra la figura di Benvenuto Crispoldi, pittore, scultore e politico, in occasione del centenario dalla scomparsa nel 1923. Il primo evento è in programma per sabato 16 dicembre nella sua città natale della quale fu sindaco.

Alle 10, nella sala dell'Editto, si terrà il convegno di apertura delle celebrazioni del centenario con l'inaugurazione della mostra "Benvenuto Crispoldi tra Arte e Rivoluzione. Da Spello all'Europa". Il progetto è stato presentato alla sala Fiume di palazzo Donini, a Perugia. Ha l'obiettivo di far scoprire "un personaggio di grande rilievo che speriamo possa avere l'attenzione che merita" hanno sottolineato i promotori delle varie iniziative, che fino al mese di aprile 2024 da Spello, capofila, si estenderanno agli altri territori. "Anche tramite un itinerario di visita intercomunale che, come infrastruttura permanente, amplia e arricchisce l'offerta culturale e turistica non solo dei Comuni che tocca, ma dell'intera regione Umbria" è stato aggiunto.

I dettagli del programma sono stati illustrati, fra gli altri, dai sindaci Moreno Landrini (Spello) e Paola Lungarotti (Bastia Umbra).

I percorsi di visita previsti nell'ambito del progetto, sostenuto dalla Regione, interesseranno anche alcuni monumenti ai Caduti nella prima guerra mondiale. Proprio quello di Magione, inaugurato nel maggio 1923, fu l'ultima opera realizzata da Crispoldi.



