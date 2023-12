Comparto costruzioni cresce per ore lavorate e valore

Il comparto delle costruzioni vale quasi il 9% degli investimenti globali realizzati nel 2022 in Umbria. Un dato di per sé significativo se confrontato con quello nazionale, dove il rapporto resta al di sotto del 6%. Un settore che è cresciuto nell'ultimo triennio del 35,7% per numero di ore lavorate, con un mercato del lavoro che fa riferimento al sistema delle Casse edili che ha visto aumentare il suo valore economico di quasi il 42% nello stesso periodo. Un comparto che, se complessivamente è composto dal 95% da micro e piccole imprese e solo da un 4% di aziende con oltre 20 dipendenti, mentre tra le imprese associate ad Ance Umbria le medie diventano il 26%.

Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto su "Il mercato delle costruzioni in Umbria: tendenze e opportunità" presentato in occasione del convegno promosso da Ance Perugia dal titolo "Costruttori di futuro. Le imprese Ance protagoniste dello sviluppo", tenutosi oggi pomeriggio nell'auditorium di Confindustria Umbria a Perugia.

"Siamo consapevoli - ha detto il presidente di Ance Perugia, Giacomo Calzoni - del potenziale delle nostre imprese e siamo pronti a dare un contributo per vincere le sfide che abbiamo di fronte. Le risorse destinate alla nostra regione nell'ambito del Pnrr, così come quelle provenienti dal Piano nazionale di coesione, possono aiutarci a superare il lieve ritardo che registriamo rispetto ai dati medi nazionali relativi al Pil. Ma abbiamo bisogno di avere una visione comune con tutti gli stakeholder, a cominciare dalle istituzioni, per individuare le modalità giuste per puntare verso uno sviluppo sostenibile".

"Come associazione - ha spiegato il presidente - abbiamo iniziato un percorso di ascolto e confronto con le nostre imprese e individuato potenzialità e criticità che non possiamo superare da soli. In primis la carenza di manodopera e di competenze che debbono essere nel segno dell'innovazione. La nostra proposta è chiara e urgente: creare un laboratorio di riflessione dove convogliare le migliori competenze regionali per condividere alcune linee guida strategiche per il nostro futuro e per uno sviluppo sostenibile". Numerosi gli interventi che si sono succeduti nel corso dell’evento: i presidenti di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli, di Ance Terni Massimo Ponteggia e dei Giovani di Ance Umbria Brigitta Santini. Alla tavola rotonda successiva hanno partecipato, insieme a Giacomo Calzoni, Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016; Enrico Melasecche Germini, assessore alle Infrastrutture della Regione Umbria; Giovanni Gigliotti direttore del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Perugia; e Albano Morelli presidente Ance Umbria. A chiudere l’incontro è stata la presidente della Regione Donatella Tesei, che ha ribadito l’importanza di una sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni e Ance per la messa in atto di azioni comuni volte a trovare insieme le soluzioni più adeguate a vincere la sfida dello sviluppo sostenibile regionale. “Il settore dell’edilizia è strategico – ha sottolineato - e nella nostra regione ha dimostrato una straordinaria capacità di saper reagire ad un periodo di crisi come quello pandemico. Questo è stato frutto anche di un lavoro di squadra che ha visto da un lato le grandi doti degli operatori del settore e dell’altro la capacità della Regione di aver individuato e messo in campo azioni di supporto valide e funzionali”. In occasione dell’assemblea sono state premiate per la loro fedeltà associativa le imprese iscritte ad Ance da 25 anni e l’impresa Calzoni tra le aziende fondatrici dell’associazione ben 75 anni fa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA