Riaperto il traffico sul raccordo autostradale Terni-Orte

Riaperta al traffico la strada statale 675 "umbro laziale", il raccordo Terni-Orte, che era stata chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Amelia e San Gemini-Narni Scalo a causa di un'autocisterna che trasportava 6.500 litri di ossigeno terapeutico e si era ribaltata in prossimità dello svincolo di Amelia sulla carreggiata in direzione Orte. Lo ha comunicato l'Anas intervenuto con proprio personale per la sistemazione della strada.

Il gas, infiammabile, è stato travasato a cura di una ditta specializzata. Quindi il recupero del mezzo con l'ausilio di una autogrù dei vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA