Incensurato arrestato per maltrattamenti alla moglie

Un incensurato di 42 anni della zona di Narni è stato arrestato dai carabinieri dopo che la moglie ha denunciato di essere "esasperata" dalla "situazione vessatoria" cui era sottoposta dal coniuge che fin dall'inizio della loro più che decennale convivenza - è emerso dalle indagini -, la sottoponeva a maltrattamenti sia di natura psicologica sia fisica, con cadenza praticamente quotidiana. I militari hanno così dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Terni.

L'attività investigativa è scaturita dalla querela sporta dalla donna. La quale - riferisce l'Arma - ha segnalato comportamenti "minacciosi e spesso violenti" che non aveva però mai fatto refertare presso strutture sanitarie ma che, in alcune circostanze, si sarebbero verificati davanti al loro figlio minorenne.

Le indagini sono state condotte con l'applicazione del protocollo previsto dalla legge numero 69/2019, il cosiddetto "codice rosso".

Anche morsi alla moglie contestati ad arrestato in Umbria

Ci sono anche dei morsi dati alla moglie tra le violenze contestate a un incensurato di 42 anni della zona di Narni arrestato dai carabinieri. Emerge dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Terni. Gli episodi sono andati avanti - in base agli accertamenti - per oltre 10 anni, ovvero dall'inizio della convivenza tra i due. Entrambi di nazionalità italiana, lui incensurato e con un lavoro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA