'Cordiale' incontro Urso-sindaco Terni sul futuro dell'Ast

"Quello con il ministro Adolfo Urso è stato un incontro cordiale e non vado oltre": così all'ANSA il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, al termine del faccia a faccia sull'Ast con il titolare del dicastero delle imprese e del Made in Italy, che si è svolto a Roma.

"Quello che posso aggiungere - ha detto Bandecchi - è che c'è una fattiva collaborazione, ma sono anche contento che il sindaco non sia chiamato a mettere la propria firma sul documento di rilancio delle acciaierie". "Adesso - ha concluso Bandecchi - attendiamo la documentazione".

Il ministero, con un post su X, ha parlato di "cordiale incontro, in un clima di fattiva collaborazione, tra il ministro Adolfo Urso e il sindaco di Terni Stefano Bandecchi sul rilancio dell'acciaieria Ast". Postando una foto del vertice.



