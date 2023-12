Bcc di Spello e del Velino ha inaugurato prima filiale a Terni

La Bcc di Spello e del Velino ha inaugurato la prima filiale nella città di Terni dove intende puntare sulla "filosofia della cooperazione". Al taglio del nastro hanno partecipato le autorità politiche, militari e religiose della città. La filiale in via Leopardi è la diciassettesima dell'istituto di credito tra Umbria e Lazio.

La Bcc di Spello e del Velino sottolinea che "ancora una volta, in controtendenza rispetto a grandi player nazionali che riducono gli sportelli fisici a vantaggio di soluzioni digitali", questa "punta sulla prossimità e sulla relazione con i soci e i clienti". "Al primo posto - ha sottolineato il presidente del cda, Alessio Cecchetti in un comunicato - mettiamo il territorio, le imprese e le famiglie ternane. Siamo sicuri di essere apprezzati in questa città, essere qui significa sostenere la crescita economica e il benessere sociale . Da oltre 115 anni di storia siamo garanzia di un modello di cooperazione in cui fare profitto non è mai disgiunto dalla persona e dai valori mutualistici".

All'inagurazione insieme all'assessore comunale Stefania Renzi, hanno partecipato il vescovo mons. Soddu, che ha sottolineato come "i valori del profitto non devono mai essere slegati dai valori umani", e l'assessore regionale Enrico Melasecche secondo il quale "è importante che in Umbria ci sia una vera Banca locale". "Occorre lavorare - ha aggiunto - per il bene del territorio, chi soffre sono famiglie e imprese artigiane che hanno bisogno di urgente supporto".

La nuova filiale di via Leopardi costituisce per Bcc "l'affaccio" sull'intera provincia di Terni. "Questa agenzia, in una fase generale ancora ricca di incognite, rappresenta un importante segnale di ottimismo e fiducia nel futuro", ha sottolineato il direttore generale Enrico Duranti.

La Bcc Spello e del Velino, che fa parte del gruppo Cassa centrale banca, ha 17 filiali tra Umbria e Lazio e in tre provincie, Perugia, Rieti e Terni.



