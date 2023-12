"Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi. Per Santa Barbara Martire. Un caro augurio a tutti i nostri #VigilidelFuoco, grazie per ciò che fate ogni giorno" è il messaggio della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in occasione della patrona del Corpo. Postato dalla governatrice sulla sua pagina Facebook.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA