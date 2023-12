Sindaco Foligno, Menicacci figura di primo piano

"Esprimo a mio nome e dell'intera Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia dell'on. Stefano Menicacci, amico carissimo, uomo politico di lungo corso, brillante avvocato penalista, tra i primi sostenitori della giostra della Quintana e profondo conoscitore della storia di Foligno, sua città natale, alla quale è rimasto sempre particolarmente legato": così il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. Il quale in una nota sottolinea che "Stefano Menicacci ha potuto vantare una significativa carriera politico istituzionale: figura di primo piano nel panorama nazionale, fu deputato della Repubblica italiana dal 1968 al 1979 nella quinta, sesta e settima legislatura sempre in rappresentanza dell'Umbria; componente di sei commissioni parlamentari".

"Ricordo un amico di grande rigore morale e coerenza - afferma Zuccarini - ed un politico di straordinaria cultura, vivacità intellettuale ed amore per il proprio territorio e la sua gente, che non ha mai mancato, sino all'ultimo, di avanzare proposte, dispensare consigli e spunti di riflessione. E' una scomparsa che lascia un vuoto in me ed in tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo bene ed in particolar modo ai suoi familiari e parenti ai quali rinnovo profondo cordoglio".





