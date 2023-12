Sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti per 24 ora sotto terra, dove si erano infilati per dare la caccia ad un istrice, due cagnolini recuperati in località San Fatucchio, a Castiglione del Lago.

L'intervento è stato compiuto da una squadra della centrale di Perugia insieme ai volontari del distaccamento lacustre. Sole e Nerina i nomi dei due cani salvati.



