Puletti, vigili del fuoco presidio di sicurezza rassicurante

"Una presenza discreta quanto rassicurante, che garantisce a tutte le città dell'Umbria un presidio di sicurezza fondamentale, sia nei momenti più difficili e tristi che in quelli meno drammatici ma non per questo meno importanti": così la consigliera regionale della Lega Manuela Puletti esprime la propria riconoscenza ai vigili del fuoco che hanno celebrato la propria patrona, Santa Barbara.

"Il grande tricolore che ha colorato la facciata di Palazzo dei Priori a Perugia, capoluogo regionale, è il segno della gratitudine di tutta l'Umbria verso quei professionisti che sono sempre in prima fila negli interventi di soccorso, nelle delicate fasi post sisma, dopo allagamenti e gravi incidenti stradali" aggiunge.

"Con i loro raggruppamenti speciali, come il nucleare -biologico - chimico - radiologico, il nucleo investigativo antincendio, lo speleo-alpino-fluviale e il soccorso Acquatico, i vigili del fuoco - sottolinea Puletti in una nota -rappresentano un presidio di sicurezza a 360 gradi, su cui i cittadini possono sempre contare, una professionalità e umiltà che ho potuto anche constatare e confermare durante la mia esperienza al ministero degli Interni assieme all'allora sottosegretario con delega ai vigili del fuoco, Stefano Candiani.

Per tributare il nostro riconoscimento all'opera meritoria svolta ogni giorno, che a volte si sostanzia, come avvenuto oggi a Castiglione del Lago, anche con il salvataggio di due cagnolini finiti nella tana di un'istrice io e il collega Marco Castellari abbiamo partecipato alle celebrazioni di Santa Barbara presso il distaccamento dei vigili del fuoco a Città di Castello".



