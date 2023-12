Prisco ringrazia le donne e gli uomini del vigili del fuoco

Per il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco "onorare Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, è l'occasione per ringraziare per il loro coraggioso impegno le donne e gli uomini di questo prestigioso corpo". "Ogni giorno, in ogni angolo della Nazione, professionisti eccellenti, con il proprio impegno e dedizione rappresentano un presidio di tutela e sicurezza per i cittadini" sostiene l'esponente del Governo che ha la delega a occuparsi del Corpo.

"Orgoglio nazionale riconosciuto nel mondo - afferma Prisco in una nota -, i vigili del fuoco italiani assicurano la loro presenza in prima linea in ogni tipo di emergenza, piccola e grande, a salvaguardia dei cittadini e del territorio. Oggi, come ogni giorno, ai vigili del fuoco, assieme alla gratitudine di tutti noi, aggiungiamo l'impegno a lavorare costantemente per valorizzare la loro indiscussa professionalità e migliorare sempre di più la condizione del loro lavoro per migliorare la sicurezza dei cittadini".



