Potere d'acquisto al centro consiglio Uil pensionati Umbria

Alla presenza del segretario nazionale Carmelo Barbagallo si è tenuto a Perugia il consiglio regionale Uil pensionati dell'Umbria. Pensioni, sanità e manovra, in un periodo di "forte riduzione" del potere d'acquisto a causa dell'inflazione, sono stati i temi all'ordine del giorno evidenziati anche nella relazione della segretaria generale UilP Umbria, Elisa Leonardi. "L'Umbria è una regione che sta invecchiando con le pensioni che sono dell'11% più basse della media nazionale" ha affermato.

Un Consiglio quindi, come spiegato, per fare il punto della situazione del 2023 con al centro soprattutto la difesa del potere d'acquisto delle pensioni. "Su questo - ha sostenuto la segretaria - noi ci siamo battuti anche facendo delle cause pilota contro il taglio della rivalutazione delle pensioni che superano quattro volte il trattamento minimo".

Un Consiglio anche per valutare la politica regionale. "Direi che la Regione ha dato un pessimo segnale nell'ultimo mese - ha sostenuto Leonardi - non rispondendo all'appello unitario. Non ci sono state convocazioni. Noi non demordiamo, andiamo avanti con tranquillità ed esigiamo risposte sul tema sanità che è il vero problema dell'Umbria. Sulla medicina del territorio il nuovo documento di programmazione economica della regione prevede addirittura 17 case di comunità dove invece ancora per due non sono stati stanziati i fondi".

UilP Umbria, quindi, va avanti su questi temi esigendo delle risposte, "ed in caso contrario per il nuovo anno pensiamo già a delle mobilitazioni" ha annunciato la segretaria. "Qua in Umbria, e non mi riferisco solo alla Regione ma anche a tutta la politica regionale - ha sostenuto -, il problema dei pensionati è nella loro agenda oppure no? Noi lo vogliamo sapere perché crediamo di rappresentare una buona fetta della popolazione, con i pensionati che qua in Umbria superano i lavoratori".



