Inaugurato al parco di Colfiorito il Baby pit stop

E' stato inaugurato, all'interno del parco naturalistico di Colfiorito il Baby pit stop, spazio attrezzato per l'allattamento e la cura dei più piccoli quando si trovano fuori casa. "Si tratta di un'iniziativa importante - ha detto l'assessore Michela Giuliani -, frutto della collaborazione tra Comune di Foligno, Unicef e Soroptimist. In città ci sono altri due Baby pit stop, uno a Palazzo Trinci, l'altro all'ostello Pierantoni".

L'assessore Agostino Cetorelli ha parlato di "servizio di rilievo frutto del rapporto di sussidiarietà tra enti e associazioni".

Il presidente provinciale Unicef, Fausto Santeusanio, ha sottolineato - riferisce il Comune in una nota - che "queste strutture sono importanti perché si è dimostrato che l'allattamento materno è essenziale per la salute del piccolo, perché evita malattie infettive, e per la salute della madre dal momento che previene da alcune neoplasie".

La presidente del club Soroptimist Valle Umbra, Maria Cristina Zappelli, ha fatto cenno all'impegno del club di servizio "a sostegno delle donne". "La scelta di questo luogo è importante - ha affermato - perché è un museo frequentato da tante persone".

Nella stessa occasione è stato reso noto che all'interno del museo naturalistico sono state collocate due teche che contengono nidi di volatili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA