Gli infioratori di Spello a Rho per Artigiano in fiera

Nuova trasferta per gli infioratori di Spello che il 5 e 6 dicembre realizzeranno un tappeto floreale ad "Artigiano in fiera 2023", la rassegna allestita a Fiera Milano Rho che vede la partecipazione di 2.500 artigiani da 86 paesi del mondo con manufatti, oggetti artigianali, gastronomia, opere d'arte, e spettacoli tradizionali di tanti territori.

Nei due giorni milanesi 20 infioratori lavoreranno sotto gli occhi del pubblico presente in fiera, offrendo un assaggio delle emozioni che ogni anno, in occasione del Corpus Domini (prossimo appuntamento 1-2 giugno 2024), il borgo di Spello regala ad abitanti e ai turisti. Realizzeranno una composizione floreale di circa 16 metri quadri che unisce simbolicamente la città di Milano con quella di Spello, rendendo omaggio al Divin pittore, Pietro Vannucci detto il Perugino, sul finire del quinto centenario della sua morte. Il bozzetto, realizzato da Gianni Donati, raffigura da una parte l'imponente Duomo di Milano e dall'altra una veduta di Spello, da cui spicca la torre della Chiesa di Santa Maria Maggiore che ospita, oltre alla Cappella Bella del Pinturicchio, anche due opere del Perugino. Al centro, sotto lo stesso cielo policromo e incorniciata dal perimetro della verde Umbria, il volto di una Madonna col bambino del Perugino.



