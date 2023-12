FS confermano i treni a lunga percorrenza per l'Umbria

La Winter experience del polo passeggeri del gruppo FS conferma per l'Umbria i treni a lunga percorrenza mentre saranno potenziati servizi e link per centri storici e aeroporto.

Continua infatti l'offerta delle Frecce, a partire dalla coppia di Frecciarossa che ogni giorno uniscono Perugia con Milano e Torino. Grazie ai collegamenti con treni regionali, poi, entrambe le corse sono fruibili anche dai bacini assisano e folignate.

I due Frecciabianca Roma-Ravenna - che fermano in Umbria a Terni, Spoleto e Foligno - diventano invece Frecciargento.

Confermati i due FrecciaLink tra Assisi-Perugia e Firenze Santa Maria Novella, in connessione con i Frecciarossa da e per Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna e Venezia e i 20 Intercity al servizio dell'Umbria, due coppie Roma-Ancona, una Perugia-Roma ed una Terni-Milano, oltre alle sei coppie al servizio di Orvieto, sulla direttrice Roma-Firenze.

FS sottolinea poi che il nuovo orario vede rafforzati i servizi che hanno arricchito l'offerta già in passato, non solo per quanto riguarda i treni nazionali e i regionali, ma anche per i Link.

Confermati, inoltre, i due treni regionali festivi tra Umbria e Toscana, introdotti lo scorso settembre.

La programmazione concertata con Regione Umbria - committente e finanziatrice del servizio - vede confermato il potenziamento attuato nel bacino ternano, orvietano e verso la Capitale, con ulteriori rimodulazioni volte ad aumentare sempre più l'attrattiva commerciale dell'offerta: ogni giorno feriale 85 corse, tutte con servizio di bici al seguito, cui si aggiungono sette bus.

Proprio grazie all'offerta Promo Bici Umbria, i viaggi in treno con la propria bici sono raddoppiati nel 2023.

Il servizio intermodale del Regionale di Trenitalia e Busitalia, con interscambio alla stazione, "rende più facile ed ecologico" - si legge ancora nella nota - raggiungere i centri storici delle cittadine umbre e dell'aeroporto San Francesco d'Assisi. Sono sette i servizi combinati intermodali attivi in Umbria: Assisi Link, Marmore Link, Narni Link, Orvieto Link, Piediluco Link, Spoleto Link e Umbria AirLink.



