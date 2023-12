Cimo Umbria aderisce allo sciopero nazionale dei medici

Cimo Umbria e la Federazione Cimo-Fesmed domani, 5 dicembre, saranno a Roma per aderire allo sciopero nazionale che porterà in varie piazze italiane i camici bianchi a manifestare contro la manovra finanziaria decisa dal Governo.

"La sanità pubblica non si svende, si difende" è il tema del sit-it di protesta.

Dall'Umbria saranno due i pullman che partiranno per Roma.

"Il depauperamento del Sistema sanitario nazionale è in atto da troppi anni" ha sottolineato il segretario regionale di Cimo Umbria, Marco Coccetta. "L'emergenza pandemica - ha aggiunto - ne ha evidenziato tutte le criticità che, come sindacato, avevamo da tanto tempo già denunciato. I medici, nonostante tagli, promesse non mantenute e difficoltà insormontabili, hanno sempre messo al servizio del cittadino utente tutta la loro professionalità, con sacrificio e abnegazione. Ma il quadro generale che si è creato e in cui ci troviamo ad esercitare, impone un'azione decisa a difesa del Servizio sanitario pubblico. E' questo il tempo di agire e in fretta, ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiedono i nostri pazienti. Cimo Umbria, oltre a stare al fianco dei medici, è soprattutto accanto ai pazienti che affollano le corsie d'ospedale e a loro vanno date risposte e servizi certi, adeguati alle esigenze espresse. Per farlo occorrono risorse e programmazione, Cimo è stata e sarà sempre disponibile al dialogo e alla massima collaborazione con gli enti preposti, ma adesso è giusto far sentire anche la nostra voce dalle piazze di tutta Italia".

"A Roma e in tutte le piazze italiane in cui scenderemo per manifestare ci sarà una nutrita presenza di medici e del personale sanitario che opera nel Servizio nazionale e anche in Umbria abbiamo il sentore che saranno in molti ad aderire allo sciopero" la posizione di Cristina Cenci, presidente della Federazione Cimo-Fesmed Umbria. "A quelli che puntano il dito contro lo manifestazione, insinuando che così facendo mettiamo a rischio il servizio da prestare ai pazienti - ha aggiunto -, diciamo che ci sono interi reparti e strutture che quotidianamente lavorano con un numero così esiguo di medici e personale che, a confronto, è nulla rispetto a una giornata di mobilitazione".



