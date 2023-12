Cade da impalcatura mentre lavora nel perugino ed è grave

Incidente sul lavoro nel perugino.

Un quarantunenne dell'est europeo è stato infatti ricoverato in ospedale in codice rosso dopo essere precipitato da un'impalcatura sulla quale stava eseguendo lavori edili a Mugnano. Su quanto successo sono in corso accertamenti della polizia.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118.

Sul posto è intervenuto anche gli agenti Gabinetto provinciale di polizia scientifica e la Asl.

La Questura riferisce che sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato, coordinati dalla locale procura della Repubblica, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.



