Tutto esaurito per gli incontri di UmbriaLibri a Terni

Terni si conferma tappa di grande successo per UmbriaLibri che ha chiuso l'edizione 2023 con numeri considerati eccellenti. In totale 45 incontri, 60 ospiti e 28 editori della regione.

Palcoscenico principale del festival è stata la sala della biblioteca comunale dove si sono avvicendati tanti ospiti.

Musica e teatro hanno animato palazzo Gazzoli e il teatro Secci.

Presentata in anteprima la mostra "Amarsi", organizzata da Fondazione Carit e curata dallo storico dell'arte Costantino D'Orazio. Gratuita, aprirà al pubblico il 7 dicembre e si concluderà il 7 aprile.

Durante la tappa di UmbriaLibri love, prevista dal 9 all'11 febbraio, sarà visitabile con un tour guidato.

Terni e Perugia, centri nevralgici di UmbriaLibri - si sottolinea in un comunicato degli organizzatori - continuano quindi a coinvolgere l'attenzione e la partecipazione della comunità: numerosissimi, infatti, i visitatori che hanno risposto con entusiasmo alla proposta culturale della manifestazione diretta da Angelo Mellone.

Particolarmente apprezzata in questa edizione è risultata la sezione "Laboratori", che ha proposto focus dedicati agli studenti e alle studentesse su lettura e scrittura. Dodici gli eventi rivolti ai giovani tra gli 8 e i 16 anni condotti da autori di narrativa per ragazzi: tra gli altri Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna, Susanna Mattiangeli.

Successo anche per le presentazioni dei libri e le interviste tematiche che hanno incuriosito e animato dibattiti anche dal pubblico. Tra gli altri sono intervenuti Alzo Cazzullo, Marco Damilano, Monica Setta, Gigliola Cinquetti, Valentina Parasecolo, Pierluigi Diaco.

Ospite internazionale Daisy Goodwin.

“La scommessa - ha detto il direttore artistico Mellone - è stata di costruire un programma trasversale, declinato in diverse tappe durante l’anno, che fosse in grado di esplorare i numerosi aspetti della cultura contemporanea: letteratura, arte, teatro, televisione, musica ma anche politica e storia. Sono state superate le aspettative e siamo orgogliosi di aver raccolto questa partecipazione straordinaria della comunità di Terni e delle città vicine. Abbiamo l’impressione che UmbriaLibri cominci ad affermarsi come un appuntamento culturale dell’intero paese”.

