Presidente Provincia Terni impegnata per i diritti dei disabili

"Garantire alle persone svantaggiate una maggiore inclusione" è l'obiettivo che la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza sta portando avanti per le Amministrazioni provincialicome rappresentante Upi presso l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Impegno rivolto anche a garantire il "rispetto dei loro diritti e per affrontare temi importanti come l'accessibilità e la mobilità".

La presidente ricorda poi con un post su Facebook "l'importante progetto della Provincia di Terni finanziato con 100 mila euro a seguito della partecipazione al bando Game di Upi nazionale. "Insieme a Special olimpcs, al Comitato italiano paralimpico e al Coni - ha annunciato - realizzeremo nei primi mesi del 2024 attività che coinvolgeranno i giovani e legheranno insieme sport e disabilità coinvolgendo direttamente anche le scuole".



