A Perugia Fiera, mostra collettiva con 58 artisti

Si chiama "Fiera!" ed è una mostra collettiva quella allestita presso Indigo Art Gallery, a Perugia. Rimarrà aperta fino al 17 febbraio.

La mostra è organizzata da Indigo Art Gallery, in collaborazione con centro per l'arte contemporanea Trebisonda, MA_Project e Progetti Inutili e vede la partecipazione di cinquantotto artisti in diciotto stand, allestiti e curati all'interno della galleria. Ospitando realtà quali, oltre alle organizzatrici, ADD-art di Spoleto, Maioliche Fidia di Deruta, Associazione TraleVolte, Muta Studi e Studio 54 Torpignattara, queste ultime romane. Nasce - spiegano gi organizzatori - con la volontà di riunire "molte e differenti realtà del sistema dell'arte contemporanea, da gallerie a collettivi, a spazi gestiti da artisti, in un contesto galleristico e commerciale, al fine di riflettere sulle differenti sfaccettature del sistema e del mercato dell'arte, con un focus particolare sulle opere di piccolo formato". "La riflessione che si vuole proporre verte sulla frammentazione del sistema - proseguono - e sulle conseguenti opportunità che esso offre a entità culturali diverse, ma tutte unite dalla stessa missione e destinazione: l'esposizione. Il fine ultimo che unisce gallerie, fondazioni, collettivi, studi, centri di ricerca, associazioni è la diffusione al pubblico di un risultato culturale. Questo viene trasmesso sotto forma di testo, conferenza, opera d'arte, seminario, mostra, pubblicazione. Ciascuna di queste declinazioni offre, quindi, occasione di scambio, crescita, sviluppo, riflessione, maturazione e approfondimento". Ciascun artista è stato chiamato a riflettere su opere di piccolo formato, "riportando l'attenzione su una modalità di fruizione che si discosta da fenomeni di spettacolarizzazione, che, in certi casi, declinano l'arte a una mera funzione di intrattenimento, edulcorandone i risultati e riducendone i tempi di fruizione".



