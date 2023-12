I volti 'reali dei poveri' per la campagna della Caritas Perugia

Propone i "volti reali dei poveri' la campagna di Avvento-Natale promossa dalla Caritas di Perugia per sensibilizzare sui temi del sociale e raccogliere fondi per la sua attività (3 mila le famiglie "accompagnate"). "Sono volti che potrete rincontrare nella nostra città, volti che incarnano gli stessi volti che erano presenti alla notte di Betlemme, alla Nascita nella Grotta. È il volto di un povero, di un escluso, di chi ha bisogno che una comunità intera e unita si lasci coinvolgere in un cammino di restituzione di dignità" ha spiegato il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli.

Una campagna dal messaggio "molto diretto" - sottolinea l'organizzazione umanitaria in un comunicato - affinché "non resti inascoltato il grido di quanti vivono situazioni di povertà anche estrema". Don Briziarelli parla "di una vera emergenza sociale". "Perché - aggiunge -, come è stampato a caratteri cubitali sopra ciascuno dei cinque volti (due uomini e tre donne) scelti per questa campagna, riprodotti nei manifesti e nei volantini, 'Non è umana l'indifferenza di chi potrebbe aiutarla' e 'Non è umano ignorare la sua richiesta di aiuto'".

Manifesti e volantini verranno affissi e distribuiti nelle parrocchie e nei principali luoghi di aggregazione e frequentazione nel periodo natalizio.

"Sono il grido dei nostri poveri - ribadisce don Briziarelli -, di tanti pensionati, di tante vedove, di tante casalinghe, di tante madri sole, di tanti padri soli, di tanti disabili, di tanti anziani e di tanti giovani che non ce la fanno più. Negli ultimi tre anni abbiamo dato fondo a tutte le nostre risorse, impegnandoci pienamente nella lotta al contrasto alle povertà con tutti i mezzi a nostra disposizione sia economici sia umani nelle tante ore di tanti volontari che hanno donato il loro tempo. Abbiamo bisogno di un aiuto e di un accompagnamento da parte di tutti".



