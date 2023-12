Caparvi, avanti proposta legge sulle rievocazioni storiche

"Bene l'approvazione in Commissione cultura della proposta di legge per la rievocazione storica come patrimonio immateriale, un'iniziativa parlamentare fortemente voluta dalla Lega": a dirlo è il deputato umbro della Lega Virginio Caparvi, primo firmatario del testo. "Il Parlamento si appresta così a riconoscere ciò che già alcune associazioni regionali, spontaneamente, hanno fatto negli ultimi anni" prosegue.

"La rievocazione storica - sostiene Caparvi in una nota - contribuisce a preservare e valorizzare la cultura e l'identità di un territorio, coinvolgendo la comunità e i visitatori, promuovendo un maggiore apprezzamento del patrimonio locale, attraverso la riproposizione di usanze, musica, danza e gastronomia tipiche del luogo. In modo particolare in Umbria, terra ricca di storia, i tantissimi eventi organizzati ogni anno, aiutano a mantenere vive le tradizioni locali e favorire il legame della comunità con il suo passato. Altro aspetto da non sottovalutare è quello legato alla capacità di attrarre visitatori provenienti da tutta Italia e non solo, interessati a esplorare il patrimonio unico della nostra regione che, soprattutto negli ultimi anni, ha fatto del turismo un traino fondamentale per il rilancio dell'economia. Grazie all'esperienza di tanti rievocatori siamo riusciti a imbastire un progetto di legge che tiene conto di tante peculiarità italiane nell'ambito delle rievocazioni storiche. Il patrimonio culturale del nostro Paese e dell'Umbria in particolare - conclude Caparvi -, deve essere valorizzato e tutelato: non possiamo dimenticare il nostro passato".



