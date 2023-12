Assemblea di Forza Nuova in casa privata ad Orvieto

Ingente spiegamento di forze dell'ordine a Orvieto per l'assemblea di Forza nuova che si svolge all'interno di un appartamento privato del centro storico. Al momento sarebbero almeno una quarantina i militanti che hanno raggiunto la città. Nel corso della giornata è previsto anche l'intervento del segretario nazionale Roberto Fiore. La chiusura dei lavori assembleari è prevista nel pomeriggio.

Intanto, in piazza Fracassini, a qualche centinaio di metri dal palazzo dove si è radunata Forza nuova, la Cgil orvietana assieme all'Associazione Articolo 21 ha dato vita a un presidio antifascista. Al momento non si registrano criticità di ordine pubblico.



