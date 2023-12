A Deruta l'albero di Natale in ceramica più grande del mondo

Oltre una ventina di venti, diffusi su tutto il territorio, animeranno "Deruta borgo del Natale", dal 3 dicembre al 6 gennaio. Sarà il cinema ad avviare il programma, con l'inaugurazione della mostra "Ugo di Noi. I 101 anni di Ugo Tognazzi" all'antica fornace Grazia e con l'accensione dell'albero di Natale in Ceramica più grande del mondo in Piazza dei Consoli.

In programma mostre, concerti, mercatini, momenti conviviali e per i più piccoli, laboratori e la casa di Babbo Natale, il tutto organizzato dal Comune di Deruta, in collaborazione con le associazioni del territorio.

"Sarà un Natale magico, fra arte e tradizioni - afferma il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini in una nota del Comune - con l'Albero di Natale in ceramica più grande del mondo che torna a essere protagonista in Piazza dei Consoli. Quest'anno, inoltre, con la mostra su Ugo Tognazzi arricchiamo la nostra offerta culturale; la mostra sarà inaugurata alla presenza di Ricky Tognazzi".

Si rinnova anche il progetto dell'accensione in contemporanea con l'Albero di Natale sull'acqua di Castiglione del Lago.

L'albero in ceramica ha un'altezza di 11 metri è composta da due basamenti, uno con pannelli in ceramica dipinti a mano ciascuno dei quali rappresenta una scena diversa della natività.

Da un cubo si erge il tronco composto da 19 cilindri sormontato da un puntale di circa un metro, tutto rigorosamente in ceramica e realizzati dai maestri tornianti e dipinti da artisti ceramisti.

Completano l'albero 16 file di quattro rami ciascuna, anche questi realizzati in ceramica, ai quali sono appese 250 palle di Natale con decori e colori diversi. L'albero è stato realizzato dall'associazione Pro Deruta, in collaborazione con gli artigiani e artisti ceramisti e tornianti di Deruta e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.



