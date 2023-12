La nuova Winter edition della Festa della cipolla di Cannara si svolgerà da martedì 5 a domenica 10 dicembre. Tra le novità, tre stand aperti al pubblico e un programma degli eventi molto più articolato rispetto al consueto. A darne notizia sono stati Roberto Damaschi, presidente dell'Ente Festa della cipolla di Cannara, e Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, durante la conferenza stampa di presentazione, all'aeroporto San Francesco d'Assisi.

"Ci troviamo qui all'aeroporto dell'Umbria per lanciare questa edizione invernale speciale - ha spiegato il sindaco Gareggia - poiché nei mesi scorsi, come Comune, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con la Sase, la società che gestisce la struttura aeroportuale, per sviluppare azioni congiunte di reciproca promozione. L'incontro di oggi ne è un esempio". "L'intento di questa collaborazione - ha aggiunto Angelo Pieraccini, responsabile del terminal passeggeri - è quello di valorizzare il territorio di Cannara e allo stesso tempo l'aeroporto".

In merito alla festa, Damaschi ha spiegato che "dopo il grandissimo successo dell'edizione estiva, la Festa della cipolla torna ora con tante novità. Ogni sera si potrà cenare in locali chiusi e riscaldati al Rifugio del cacciatore, al Giardino fiorito e al Cortile antico". Nei tre stand si potrà anche pranzare venerdì 8 e domenica 10 dicembre.

In programma ci sono tutti i giorni mercatini natalizi con oltre 20 espositori, addobbi natalizi e intrattenimento in piazza Valter Baldaccini a cura dell'Onion disco pub. E' anche previsto un programma musicale serale del Tendone Cristal. E ancora, spettacoli di marionette e di bolle di sapone, tombola, giochi e laboratori, gara di ruzzolone, presentazione di libri, convegni, musica gospel, un raduno di mountain bike. Altra novità è lo street food, dall'8 al 10 dicembre in piazza Baldaccini con tre postazioni attive dalle 16.30.



