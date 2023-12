Temperature da primavera in Umbria, 22 gradi a Terni

Un inizio dicembre con temperature primaverili in Umbria, dove si sono sfiorati i 22 gradi come nel caso di Terni.

La temperatura, stando alle rilevazioni del Centro funzionale della Protezione civile, ha toccato e superato i 20 gradi in molte città della regione. Sono però destinate a crollare nella giornata di sabato per l'arrivo di una intensa perturbazione che interesserà ogni versante della regione con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere localmente più intensi sui settori appenninici.

I fenomeni si attenueranno nel corso della notte. Domenica atteso bel tempo.



