Semplificazioni per le famiglie sul diabete pediatrico

Semplificare le procedure per l'accertamento della grave disabilità e l'utilizzo del certificato specialistico pediatrico è la finalità del protocollo sottoscritto dalle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e Inps, grazie all'impegno della Regione Umbria e dell'associazione Giovani diabetici Italia. A renderlo noto è l'assessore alla Salute e alle politiche sociali, Luca Coletto.

"Siamo la prima Regione italiana ad aver attivato questa importante novità tesa a semplificare la vita delle famiglie con bambini affetti da questa complessa patologia anche di difficile gestione" aggiunge.

"In sostanza, - spiega Coletto in una nota dell'ufficio stampa della Regione - i bambini con diabete non dovranno più sottoporsi a visite aggiuntive, ma saranno i medici delle due aziende ospedaliere a trasmettere direttamente ad Inps tutti i dati necessari. In futuro, insieme ad Inps, vorremmo estendere la sottoscrizione dei protocolli anche ad altre patologie".

"Il certificato specialistico pediatrico è gratuito - afferma il direttore regionale Inps Umbria Antonio Maria Di Marco Pizzongolo - e contenendo tutti gli elementi utili all'accertamento della patologia, semplifica la fase di accertamento sanitario per il riconoscimento delle prestazioni erogate dall'Inps, evitando che i minori affetti da disabilità vengano sottoposti a ripetute visite mediche. Si cerca, in tal modo, di contribuire a ridurre il disagio che vivono le famiglie già provate da grande sofferenza, semplificando e velocizzando gli adempimenti burocratici".

"Riteniamo che questo nuovo protocollo attivato in Umbria debba essere preso a modello anche dalle altre Regioni - afferma il presidente di Agd Umbria, Massimo Cipolli - al fine aumentare le tutele di tutti i bambini con diabete".



