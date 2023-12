L'Umbria Aerospace Cluster protagonista al meeting di Torino

Venti imprese e circa 500 incontri business to business realizzati: è positivo il bilancio della partecipazione di Umbria Aerospace Cluster all'evento internazionale dedicato all'industria aerospaziale e della difesa che si è svolto a Torino dal 28 al 30 novembre.

Il Cluster, la cui attività è coordinata da Confindustria Umbria, ha partecipato con le aziende: Angelantoni Test Technologies, Asterisco Tech, Brufani Precision Mechanics, Cbl Electronics, Co.Me.Ar., En4, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Meccanotecnica Umbra, Ncm, Oma, Plus Service, Qfp, Rampini Carlo, Rf Microtech, Serms, TiFast, Umbragroup e Vga.

Allo stand del Cluster, sostenuto da Regione Umbria e Sviluppumbria e allestito al Lingotto Fiere, hanno fatto visita anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni e l'amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa, che hanno potuto confrontarsi con le aziende presenti.

Sostenibilità e aviazione green, ecosistema spaziale ed economia lunare, difesa e cybersicurezza, mobilità aerea avanzata e urbana, Industria 5.0 e intelligenza artificiale: questi gli argomenti-chiave dell'edizione 2023 dell'Aerospace & Defense Meetings, che si conferma una vetrina di assoluto rilievo per le aziende umbre del comparto.

In occasione della business convention, le imprese del Cluster hanno avuto l'opportunità di incontrare le aziende leader del settore a livello internazionale: tra queste Boeing, Airbus, Leonardo, Thales Alenia Aerospace, Avio Aero, Lockheed Martin ed altre ancora. Agli appuntamenti "b2b" si aggiunge il rafforzamento della sinergia con il Cluster tecnologico nazionale aerospazio e delle relazioni con i distretti aerospaziali di Piemonte, Campania, Lazio, Puglia e Veneto.

"L'appuntamento di Torino - afferma il presidente di Umbria Aerospace Cluster, Daniele Tonti - rappresenta un'occasione molto importante per confrontarsi, consolidare reti di contatti già avviate e creare nuove relazioni commerciali".



