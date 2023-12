Iniziativa di solidarietà della Fondazione Santa Rita da Cascia

Un "cioccolario" per aiutare i più fragili. E' l'iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Santa Rita da Cascia che sabato 2 dicembre e domenica 3 vedrà impegnati centinaia di volontari nelle piazze di tutta Italia e on-line, per una raccolta fondi da destinare a oltre 2 mila bambini e bambine, nonché migliaia di famiglie. Il "cioccolario" non è altro che una tavoletta di cioccolato gluten free di qualità, al latte e fondente vegano, con la confezione che si trasforma in un pratico calendario da scrivania.

Per scoprire le località in cui sarà possibile trovare il "cioccolario", è disponibile la mappa all'indirizzo fondazione.santaritadacascia.org. Mentre per chi non potrà andare in piazza - fin d'ora e lo sarà anche dopo l'evento - la tavoletta è disponibile sul sito cioccolario.org "In questi tempi difficili, in cui spirano venti di guerra, la nostra Fondazione vuole fare la sua parte, continuando a sostenere i più fragili, in nome dei valori ritiani di solidarietà e fratellanza, ma anche invitando a donarsi momenti di felicità personali", ha commentato suor Maria Rosa Bernardinis, madre priora del monastero Santa Rita da Cascia.





