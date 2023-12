Hiv, Usl Umbria 1 all'avanguardia nella chirurgia ricostruttiva

In occasione della Giornata mondiale dell'Aids (che si celebra il primo dicembre), il direttore della struttura complessa aziendale di chirurgia plastica e ricostruttiva della Usl Umbria 1, Marino Cordellini, ricorda che all'ospedale di Umbertide è presente il centro nazionale per gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, per il trattamento degli effetti collaterali dei farmaci antiretrovirali ai quali si devono sottoporre i malati affetti da Hiv.

Si tratta di terapie farmacologiche che provocano alterazioni deformanti del viso e di tutto il corpo e che comportano gravi conseguenze anche dal punto di vista psicologico e sociale.

Nel reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva si trattano chirurgicamente i casi di lipodistrofia con metodiche all'avanguardia. Nel 2022 sono stati trattati circa 160 casi mentre nel 2023 i pazienti che hanno avuto accesso alla struttura, di cui il 98 per cento proveniente da fuori regione (grazie alla rete costruita con tutti i centri italiani di malattie infettive), sono già stati circa 180 e i numeri sono in continuo aumento.

La Usl Umbria 1, quindi - sottolinea una sua nota - offre un servizio importante in quanto i principali farmaci antiretrovirali, quelli che permettono oggi di sopravvivere all'infezione, determinano delle gravissime alterazioni di diversi tessuti del corpo umano come muscoli e sottocute. Presso le strutture ospedaliere aziendali, questi pazienti, oltre che essere sottoposti - spesso con tecnologie ultrasoniche - ad asportazione delle zone di accumulo, nei casi di atrofie, vanno incontro a complessi interventi di trasferimento di tessuti da una zona e l'altra del loro corpo, per ripristinare la loro normale morfologia, non certo a scopo estetico, ma con l'unico fine di non essere discriminati come affetti da Aids e di avere un generale profondo miglioramento della loro qualità di vita.

"Merita un grande ringraziamento - sottolinea il dottor Marino Cordellini, direttore della struttura complessa di chirurgia ricostruttiva della Usl Umbria 1 - tutto il personale, medico e non solo, che, con grande dedizione, si occupa ogni giorno di questi pazienti, in un contesto sanitario e assistenziale delicato".



