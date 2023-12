Coniugi accusati di usura, chiesti 250 mila euro per 60 mila

A fronte di un prestito di circa 60 mila euro ne avrebbero pretesi poco meno di 250 mila i due coniugi della provincia di Perugia che sono stati accusati dalla guardia di finanza di Foligno di usura, con tassi di "oltre il 300 per cento", nei confronti di un imprenditore. Anche la coppia è impegnata nel mondo dell'imprenditoria. La conoscenza tra i tre sarebbe maturata nell'ambito di attività lavorative.

Dopo le presunte richieste usurarie per le quali sarebbero state utilizzate "tecniche estorsive", l'imprenditore, non umbro, si è rivolto alle forze dell'ordine non riuscendo più a sostenere la situazione. Di qui l'avvio dell'indagine risultata particolarmente complessa e per la quale sono state svolte diverse acquisizioni documentali.



