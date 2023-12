Carceri, Puletti chiede impegno di tutti per il provveditorato

"La Lega torna sull'importanza di avere la sede del provveditorato della polizia penitenziaria a Perugia e chiede a tutti i parlamentari umbri, Giunta e consiglieri regionali di esporsi in prima persona per una battaglia comune" così la consigliera regionale Manuela Puletti (Lega) commenta con soddisfazione l'approvazione unanime da parte dell'Assemblea legislativa della mozione di cui è prima firmataria.

"L'atto approvato martedì in Consiglio regionale e sottoscritto anche dal collega Valerio Mancini - spiega Puletti - da un lato va ad avvalorare l'immenso lavoro della presidente Tesei, da sempre in prima linea per riportare la sede del provveditorato in Umbria; dall'altro accoglie l'appello dei sindacati, che proprio recentemente hanno chiesto alla politica, ai parlamentari umbri, alla Giunta e a tutta l'Assemblea legislativa, unità, trasparenza e lealtà di fronte ad una battaglia di questa portata per l'intera comunità umbra".

"Non si faccia l'errore - continua Puletti - di sottovalutare l'importanza di questa operazione, perché se verrà confermato quanto già presente nello schema di Dpr recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del ministero della Giustizia (Dpcm 84/2015), siglato dal ministro Carlo Nordio, si risolverà un'annosa questione che dura da troppo tempo. E soprattutto si tenderà la mano agli agenti della polizia penitenziaria che quotidianamente vivono turni estenuanti per carenza di personale o subiscono violenze fisiche e psicologiche da parte dei detenuti finendo poi sulla cronaca nera dei giornali".

"Serve fare rete - conclude Manuela Puletti - di fronte a questa importante battaglia. La Lega sta facendo da tempo la sua parte" e "l'auspicio è quello di vedere una mobilitazione generale e politica bipartisan per il bene della comunità umbra".



