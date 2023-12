Assemblea Forza Nuova a Orvieto, presidio Cgil e Anpi

"L'adunanza neofascista dei quadri di Forza Nuova, con la partecipazione del pluricondannato Roberto Fiore, per il quale sono stati recentemente chiesti oltre 10 anni di carcere dal Pm, dopo l'assalto e la devastazione della sede della Cgil nazionale a Roma, è uno schiaffo alla città di Orvieto e a tutta l'Umbria democratica": lo scrivono in una nota congiunta Cgil e Anpi dell'Umbria e di Terni, che annunciano per sabato 2 dicembre - in occasione dell'iniziativa annunciata da Forza Nuova - la convocazione di un presidio antifascista nella città, alle ore 10.00 in piazza Fracassini.

"Non possiamo restare in silenzio di fronte a riunioni di soggetti pericolosi, che di fatto promuovono l'apologia del fascismo e inneggiano al periodo più buio della nostra storia - concludono Cgil e Anpi - per questo invitiamo tutta la cittadinanza e le forze democratiche della regione a far sentire forte la propria voce per ribadire che sul nostro territorio non c'è spazio per qualsiasi rigurgito fascista".



