Arriva Sconcerto, il nuovo libro di Alberto Fabi

Nuovo romanzo per Alberto Fabi, autore umbro già autore di "Nella testa di Luca" pubblicato nel 2022: Si intitola "Sconcerto" e sarà pubblicato il 2 dicembre.

Per Fabi si tratta di "una storia avvincente nata dalla trasformazione di una precedente sceneggiatura dark comedy intitolata 'Il concerto di Natale'".

"Il punto di svolta - ha aggiunto - è stato l'introduzione dei protagonisti di 'Nella testa di Luca', Luca Ambrosoli e Truman Capote, in una trama originariamente separata ma perfettamente adatta al loro universo. Mettere Luca e Truman dentro quella trama è stato naturale, hanno completato e arricchito la narrazione". Il titolo "Sconcerto" rivela un gioco di parole con il termine che abbraccia sia lo stato d'animo predominante nel romanzo che l'evento centrale attorno al quale si sviluppa la storia. "Titolo e sottotitolo sono nati dopo la stesura del romanzo e con grande tribolazione" rivela Fabi riferendosi al suo approccio durante il processo creativo.

"La trama di 'Sconcerto' ruota intorno a Luca Ambrosoli, ex scrittore romano che si reinventa custode di Villa Martelli, a Modena, per poter stare vicino alla figlia Irene. Convive da tempo con la proiezione mentale di Truman Capote, una specie di allucinazione visibile solo a lui, che lo segue in ogni momento dandogli il tormento e ricordandogli costantemente quanto sia sfigato", dichiara l'autore. L'intreccio di eventi nella villa durante la vigilia di Natale scatena una serie di accadimenti "agghiaccianti" che coinvolgono Luca suo malgrado.

"Il mio ultimo romanzo è anche una storia d'amore, che esplora appunto il tema del primo amore e il suo impatto duraturo sulla vita di Luca", ha aggiunto Fabi.



