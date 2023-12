A Todi la prima Assemblea regionale umbra di Italia Viva

Si è svolta all'Europalace hotel di Todi la prima Assemblea regionale umbra di Italia Viva che ha fissato per il 17 dicembre la data per lo svolgimento dei congressi comunali. L'assemblea si è conclusa con l'approvazione della relazione del presidente Massimo Gnagnarini che ha affrontato il tema delle alleanze di Italia Viva in riferimento al quadro politico umbro.

"I primi interlocutori di Italia Viva - afferma il dispositivo finale della relazione - sono i partiti e i movimenti civici che si collocano nell'area del Centro ricercando ogni convergenza programmatica, senza alcuna preclusione ideologica, in più ampie coalizioni sia di centrosinistra che di centrodestra. Per Italia Viva in Umbria l'obiettivo prioritario è raggiungere e superare quel 4% alle concomitanti elezioni europee da cui dipende non solo il successo della nostra delegazione a Bruxelles guidata da Matteo Renzi, ma anche il peso specifico e il ruolo di Italia Viva nella formazione delle squadre di governo locali e nei consigli comunali".

L' assemblea, che ha visto la partecipazione degli amministratori pubblici iscritti al partito tra cui la capogruppo al consiglio comunale di Perugia Emanuela Mori e il consigliere regionale Andrea Fora, ha poi dato mandato al presidente Gnagnarini di avviare una fase di consultazioni con gli altri partiti e movimenti politici sui territori per verificare le possibili intese elettorali in vista delle elezioni del 2024 anche in relazione alle iniziative finora messe in campo dai rappresentanti di Italia Viva nei 62 Comuni che andranno al voto in Umbria.

E' quanto riferisce in una nota di Italia Viva il presidente Gnagnarini



Riproduzione riservata © Copyright ANSA