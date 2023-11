UmbriaLibri alza il sipario su 'Scritture d'inverno' a Terni

Da Aldo Cazzullo a Maurizio De Giovanni, da Veronica Pivetti a Marco Damilano, da Costantino D'Orazio a Gigliola Cinquetti. E poi ancora Matthew Lee, Andrea Perroni, Massimiliano Ossini, Pierluigi Diaco, Fausto Brizzi, Daniela e Luca Sardella, Federico Palmaroli Osho, Monica Setta e molti altri. A un anno dal grande successo dell'edizione 2022, UmbriaLibri torna a Terni con "Scritture d'inverno", dal primo al 3 dicembre.

Una manifestazione della Regione Umbria, con l'organizzazione curata da Sviluppumbria e la direzione artistica di Angelo Mellone, che torna a Terni con una cartellone di eventi di grande richiamo popolare, accostati a scrittori di grande qualità letteraria e a serate di musica e parole che vogliono confermare l'esperimento già messo in campo a Perugia: una festa culturale che dura l'intera giornata, un evento costruito su un flusso di appuntamenti per cui chi partecipa può lasciarsi cullare per un intero fine settimana.

Dopo l'anteprima con Aldo Cazzullo, la prima giornata della manifestazione vedrà salire sul palco, tra gli altri, Massimiliano Ossini, alle 17.30, alla biblioteca comunale, per la presentazione del libro Amico (Salani) e Veronica Pivetti, sempre alla bct, alle 18.30, con il libro Rosa. Alla sala blu di Palazzo Gazzoli, alle 21.30, chiude la prima giornata di UmbriaLibri il concerto di Matthew Lee, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.



