Tesei, la Regione sta cercando di fare molto per i disabili

"Stiamo proseguendo un lavoro avviato per permettere ai disabili tutti i servizi di cui necessitano, anche quelli legati alla ricettività, e devo dire che per alcune cose siamo più avanti della politica europea": lo ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della Settimana della disabilità al Parlamento europeo incontrando a Bruxelles i rappresentanti delle associazioni umbre invitati dall'europarlamentare Francesca Peppucci (Forza Italia - Gruppo Ppe).

Nella capitale belga per partecipare alla plenaria del Comitato europeo delle regioni, Tesei ha espresso apprezzamento per l'iniziativa "giusta" dell'eurodeputata, come l'ha definita: "Avere qui tutte le associazioni e incontrarci è stato sicuramente un momento molto significativo. Come Regione stiamo cercando di fare molto e c'è ancora tanto da fare però devo dire che a volte siamo un po' più avanti di quello che possiamo constatare anche qui nel centro vivo della politica europea. Se si continua insieme in questo percorso molte cose le potremmo risolvere in modo definitivo".

Tesei ha poi ricordato che, come Regione, le direttive vengono declinate con tutti gli assessorati "per la condivisione di un percorso che parte dalla presidenza e che interessa quindi vari temi, dai trasporti fino al turismo, per rendere così vivibili tutti i luoghi della nostra regione". "Anche per la ricettività infatti - ha concluso - oggi non è più possibile pensare che in un albergo non ci siano le strutture che li rendano accessibili anche ai disabili".



