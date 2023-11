'Quale sviluppo per l'agricoltura umbra', convegno a Perugia

"Nuova programmazione comunitaria.

Quale sviluppo per l'agricoltura umbra?" è il tema dell'incontro organizzato da Forza Italia e che si è svolto a Palazzo Cesaroni, a Perugia, con una serie di panel e tavole rotonde. Ad aprire i lavori i saluti del presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta e del sindaco di Perugia, Andrea Romizi. La sintesi del lavori, invece, è stata affidata al presidente del gruppo di FI in seno all'Assemblea legislativa dell'Umbria, vicepresidente della giunta regionale e assessore con delega all'agricoltura, Roberto Morroni.

"Si apre un periodo di grande interesse - ha ricordato Morroni -, stiamo entrando nel vivo di quella che sarà la programmazione 2023-2027, quindi il cosiddetto Complemento di sviluppo rurale, stiamo chiudendo la programmazione 2014-2022, quindi dinanzi a noi ci sono sei anni, da qui al 2029, dove la regione avrà a disposizione più di 800 milioni di euro da riversare a sostegno del sistema agricolo e agroalimentare. Una opportunità preziosa, con un quantitativo di risorse atto a consentire un forte sviluppo, un ammodernamento delle nostre imprese agricole, il loro potenziamento in termini di capacità competitiva e anche di messa in sintonia rispetto a quelli che sono i cambiamenti che stanno interessando il mondo intero, in particolare il mondo dell'agricoltura. E' la sfida della sostenibilità, quindi la lotta e il contrasto ai cambiamenti climatici e quindi un mondo sempre più Green".

"Quella di oggi - ha ricordato ancora Morroni - è una iniziativa che come Forza Italia abbiamo intrapreso perché riteniamo che il mondo agricolo costituisca un tassello importante nel panorama economico della nostra regione ed è un settore che ha dentro di se enormi potenzialità di sviluppo.

Lavoreremo in questi anni per costruire imprese agricole sempre più resilienti, capaci di resistere e di adattarsi ai cambiamenti e imprese sempre più competitive in grado di creare valore e opportunità di sviluppo significative".



