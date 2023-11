Premiati i migliori formaggi della regione

Sono 17 i formaggi umbri di qualità (prodotti che raggiungono un punteggio sensoriale di almeno 75/100) e altrettanti quelli eccellenti (con un punteggio sensoriale di almeno 85/100), più una menzione speciale per il formaggio ottenuto con latte crudo, proclamati questa mattina nell'ambito della Rassegna "L'Umbria dei formaggi" 2023 (la prima edizione si è tenuta lo scorso anno), organizzata dalla Camera di commercio dell'Umbria, attraverso Promocamera - l'azienda speciale dell'ente - di concerto con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e Cia Umbria-Agricoltori italiani dell'Umbria e con l'assistenza tecnica dell'Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio.

I 34 formaggi premiati sono prodotti da 43 imprese che hanno partecipato alla rassegna.

Il progetto - ha ricordato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni "è stato ideato da Paolo Pani con la collaborazione del professor Piergiorgio Angelini e il supporto tecnico di Onaf. Abbiamo optato per una rassegna piuttosto che per un concorso, che magari avrebbe penalizzato buoni prodotti. Il tutto nell'ambito di un percorso che mira alla valorizzazione dell'attività delle aziende, che in Umbria sono soprattutto piccole realtà che si stanno caratterizzando per una grande vitalità, stimolando al contempo i produttori verso un continuo miglioramento, consapevoli del fatto che la diffusione del patrimonio enogastronomico di eccellenza del territorio, di cui il formaggio è certamente uno dei componenti, costituisca una spinta anche allo sviluppo del turismo e dell'economia regionale. Questa rassegna è un trampolino di lancio che può portarci molto lontano".

Il segretario generale dell'ente camerale, Federico Sisti, ha rilevato "come le imprese partecipanti siano state assai di più rispetto alla prima edizione. Non solo, ma la qualità dei formaggi presentati è mediamente più alta".

"L'Umbria - ha affermato il presidente della giuria, Piergiorgio Angelini - ha dalla sua parte una vocazione casearia antichissima, tanto che le fonti storiche degli antichi romani parlano del formaggio delle nostre parti come del più antico d'Italia".



